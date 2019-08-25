"Так-то у нас дом дружный, все общаемся, но и пьющих хватает"

Узнали, как живут в Петрозаводске жители районов Карелии, которые получили квартиры по программе расселения аварийного жилья.

В Петрозаводске, на Древлянке, построили новый микрорайон. Разноцветные пятиэтажки, расположенные вблизи леса, привлекали внимание. Многим хотелось жить в новом доме, в районе малоэтажной застройки, которая расположена хоть и в черте города, но всё же вдали от шума и трассы. Тем более, по соседству раскинулся коттеджный городок, где живут представители не самых бедных слоев населения. Район продолжал расти, застраиваться: дома, игровые площадки, зеленые уголки отдыха, прогулочные зоны, магазины и даже детский сад. Не район, а мечта.

Журналист "Столицы на Онего" побывала на новоселье в одной из квартир новенькой пятиэтажки и по дороге увидела, что, оказывается, не все дома здесь одинаково прекрасны. Есть на Вьюжном проезде и Морозном переулке восемь домов без балконов. Узнали, кто в них живет и как.

У подъезда стояла старушка и разговаривала с женщиной, которая выглядывала в окно третьего этажа: "Свет, свет включи, - кричала пожилая женщина. – Вооот, теперь пройдись. Занавеску задерни! Все нормально – не видно ничего!"

Захотелось узнать, кто живет в этом доме и почему жильцы новостройки общаются друг с другом как закадычные друзья.

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