«Таких низких температур у нас не было давно», — жители Сегежи трудятся в новогодние праздники

В городе замерзает спецтехника, мусоровозы выходят из строя.
Как в личном профиле сообщила глава Сегежского округа Карелии Марина Гусева, таких низких температур в округе не было давно.
По ее словам, сантехническая бригада работает, отогревают системы водоснабжения. Спецтехника замерзает. Мусоровозы из-за мороза вышли из строя. Работают по городу пока только 2 единицы техники.
«Люди вместо новогодних праздников работают в лютые морозы.
Прошу проявить терпение, давайте будем благодарными», — написала Марина Гусева.
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