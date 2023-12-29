«Таких низких температур у нас не было давно», — жители Сегежи трудятся в новогодние праздники

В городе замерзает спецтехника, мусоровозы выходят из строя.

Как в личном профиле сообщила глава Сегежского округа Карелии Марина Гусева, таких низких температур в округе не было давно.



По ее словам, сантехническая бригада работает, отогревают системы водоснабжения. Спецтехника замерзает. Мусоровозы из-за мороза вышли из строя. Работают по городу пока только 2 единицы техники.



«Люди вместо новогодних праздников работают в лютые морозы.

Прошу проявить терпение, давайте будем благодарными», — написала Марина Гусева.