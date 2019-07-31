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Новости. Общество
21:05, 31 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Такси для россиян оказалось выгоднее личного автомобиля

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Банк HSBC подсчитал, что россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тысячи км в год, дешевле ездить на такси, чем купить личный автомобиль и пользоваться им.

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. На втором — Индия с показателем 2731 км в год, тогда как, например, в Великобритании аналогичный уровень оценивается в 1184 км в год, в США — в 1102 км, а в Германии, где личный транспорт выгоднее всего среди указанных стран, — в 811 км, пишет "Коммерсантъ".

Как пояснил представитель HSBC, в исследовании учитывались стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей. Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов, усложняющего покупку личного автомобиля, цена которого с учетом импортных тарифов достаточно высока, и сравнительно низких цен на такси, поясняет представитель банка.

В России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше, следует из данных HSBC.

Согласно расчетам банка, стоимость поездки составляет в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве. "Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация",— пояснил представитель банка.

По мнению аналитиков HSBC, сервисы такси в России могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами благодаря большой аудитории — в России во многих регионах плохо развит общественный транспорт, что повышает спрос на такси. При этом по степени проникновения приложений такси Россия на третьем месте в мире. Они установлены у 45% населения, больше — только в Китае (51%) и Мексике (46%).

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