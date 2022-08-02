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Таксист в Петрозаводске обманул мошенников (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:13, 09 Августа 2022
фото: кадр из видео

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Мошенники попытались использовать таксиста в качестве курьера, чтобы забрать у пенсионерки в Петрозаводске 250 тысяч рублей, но у них ничего не получилось, сообщили в МВД Карелии.

На днях жителю Петрозаводска Максиму Шельшакову, который подрабатывает в такси, поступил заказ в микрорайоне Голиковка. При этом клиент пожелал созвониться напрямую с водителем. Услышав в трубке пожилой голос, Максим поначалу поверил в рассказанную ему историю о том, что в московской больнице должны были экстренно прооперировать пожилого петрозаводчанина, требовались деньги, а его супруга, находящаяся в карельской столице, в силу возраста не могла их перевести. Потому таксиста попросили о помощи — взять наличные, 280 тысяч рублей, и перевести, куда следует, оставив себе вознаграждение в 2 тысячи.

Клиент очень напряжённо вёл себя, постоянно просил водителя не прекращать разговор, не выключать режим громкой связи…

Однако у исполнителя заказа закрались подозрения. Он несколько раз спросил напрямую у престарелой горожанки, передающей конверт с деньгами, точно ли с ней общались не мошенники. Та как будто подтвердила, что супругу нужны деньги, но была крайне встревожена. Всё это время абонент постоянно звонил таксисту.

Таксист, покинув квартиру с конвертом, сделал вид, что направляется к банкомату. Но на самом деле, заблокировав абонента, он вернулся к подъезду, в котором был только что. Узнав от соседей, что супруга пожилой горожанки много лет нет в живых, Максим Шельшаков успокоил пенсионерку, вернул ей все деньги, убедил позвонить близким и обратиться в полицию.

Выяснилось, что петрозаводчанку напугали звонком злоумышленники, заявившие, что её сын попал в дорожную аварию, поэтому срочно нужны деньги для устранения последствий. Сыну звонить запретили. Тот находился на рабочей смене и не подозревал, что мать, оставшись одна дома, чуть не стала жертвой криминального посягательства.

В настоящее время полицией Петрозаводска устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о попытке мошенничества. А петрозаводчанина Максима Шельшакова искренне благодарят за бдительность.

В МВД напомнили, что недавно оперативники в Петрозаводске задержали несколько человек, которые выступили в качестве курьеров при похожих случаях обмана. Каждый из них, забирая деньги у престарелых встревоженных людей, догадывался о настоящей подоплёке происходящего. Но желание быстро получить лёгкий доход их не останавливало.

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