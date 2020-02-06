Таксиста из Карелии отправили в колонию за смерть двух пассажиров в ДТП

Таксист, не справившийся с управлением автомобилем, осужден за смерть двух пассажиров, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что житель Костомукши занимался оказанием услуг такси и в марте 2018 года перевозил своего знакомого и еще одну пассажирку из п. Ледмозеро в Костомукшу.
Таксист не справился с управлением и столкнулся с груженым лесовозом.
Пассажиры легкового автомобиля погибли на месте.
Суд приговорил водителя к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
Также суд обязал костомукшанина выплатить дочери погибшей пассажирки 800 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Карелии осудили водителя лесовоза за смерть пенсионера в ДТП.
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