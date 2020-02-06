Таксиста из Карелии отправили в колонию за смерть двух пассажиров в ДТП

Таксист, не справившийся с управлением автомобилем, осужден за смерть двух пассажиров, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что житель Костомукши занимался оказанием услуг такси и в марте 2018 года перевозил своего знакомого и еще одну пассажирку из п. Ледмозеро в Костомукшу.

Таксист не справился с управлением и столкнулся с груженым лесовозом.

Пассажиры легкового автомобиля погибли на месте.

Суд приговорил водителя к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Также суд обязал костомукшанина выплатить дочери погибшей пассажирки 800 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Карелии осудили водителя лесовоза за смерть пенсионера в ДТП.