В Карелии осудили водителя лесовоза за смерть пенсионера в ДТП

В Питкярантском районе в сентябре 2015 года в результате ДТП погиб 66-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Питкярантском районе 19 сентября 2015 года подсудимый управлял технически исправным лесовозом с полуприцепом.

Во время движения он нарушил ПДД, в результате чего полуприцеп выехал по инерции движения на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем потерпевшего. В дорожно-транспортном происшествии 66-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, два его пассажира получили различные травмы.

Подсудимый, как при расследовании уголовного дела, так и в судебном заседании вину не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

По приговору суда с подсудимого взыскана компенсация морального вреда родственникам погибшего в размере 1 млн рублей.