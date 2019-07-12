В Карелии осудили водителя лесовоза за смерть пенсионера в ДТП

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В Питкярантском районе в сентябре 2015 года в результате ДТП погиб 66-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Питкярантском районе 19 сентября 2015 года подсудимый управлял технически исправным лесовозом с полуприцепом.
Во время движения он нарушил ПДД, в результате чего полуприцеп выехал по инерции движения на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем потерпевшего. В дорожно-транспортном происшествии 66-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, два его пассажира получили различные травмы.
Подсудимый, как при расследовании уголовного дела, так и в судебном заседании вину не признал.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.
По приговору суда с подсудимого взыскана компенсация морального вреда родственникам погибшего в размере 1 млн рублей.
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