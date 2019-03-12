Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:09, 12 Марта 2019
фото: talvi-ukko.ru

Талви Укко признан лидером рейтинга туристических брендов

Загрузка...

Делегация из Карелии представила туристский потенциал на XIV международной выставке "Интурмаркет-2019", сообщили в управлении по туризму Карелии.

С 9 по 11 марта карельская делегация принимала участие в XIV международной выставке "Интурмаркет-2019". В работе стенда приняли участие представители туристской отрасли и Информационного туристского центра республики. Все желающие могли получить информацию о возможностях путешествий по региону, а также оставить заявки на летний сезон текущего и следующего годов.

Привлечению новых гостей в Карелию, а также объединению карельских производителей и рестораторов будет способствовать меморандум о сотрудничестве по развитию гастрономического туризма. Документ подписан на площадке "Интурмаркета" между Управлением по туризму республики автономной некоммерческой организацией по развитию национального туризма "АгроЭкоТуризм".

В церемонии открытия выставки приняла участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Она заявила, что государство намерено в первую очередь поддерживать те направления и курорты, где вложение бюджетных средств влечёт за собой приток частных инвестиций.

По её словам, это, прежде всего, маршрут "Золотое кольцо", проект "Серебряное ожерелье", курорты Алтайского края и Крым. Она добавила, что в ближайшие полгода ожидается решение по вопросу применения электронных виз для иностранных туристов. Также отмечено, что в числе ключевых задач в сфере туризма – поддержка бизнеса в создании новых туристических продуктов для россиян и гостей страны.

В первый день выставки вручены дипломы победителям Национального рейтинга туристических брендов-2018. Первое место в номинации "Музей сказочного героя" присуждено Карельскому Деду Морозу Талви Укко, вотчина которого находится в поселке Чална.

Участие в выставках позволяет туроператорам обмениваться опытом, изучать актуальные тенденции, налаживать контакты и заключать договоры о сотрудничестве с российскими и международными операторами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2019-03-12 10:59:57
Производить продукт надо, а не "бусами" торговать!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

11.03.2019 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы 2
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 2
11.03.2019 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2019 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 10
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
11.03.2019 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»