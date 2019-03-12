Талви Укко признан лидером рейтинга туристических брендов

Делегация из Карелии представила туристский потенциал на XIV международной выставке "Интурмаркет-2019", сообщили в управлении по туризму Карелии.

С 9 по 11 марта карельская делегация принимала участие в XIV международной выставке "Интурмаркет-2019". В работе стенда приняли участие представители туристской отрасли и Информационного туристского центра республики. Все желающие могли получить информацию о возможностях путешествий по региону, а также оставить заявки на летний сезон текущего и следующего годов.

Привлечению новых гостей в Карелию, а также объединению карельских производителей и рестораторов будет способствовать меморандум о сотрудничестве по развитию гастрономического туризма. Документ подписан на площадке "Интурмаркета" между Управлением по туризму республики автономной некоммерческой организацией по развитию национального туризма "АгроЭкоТуризм".

В церемонии открытия выставки приняла участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Она заявила, что государство намерено в первую очередь поддерживать те направления и курорты, где вложение бюджетных средств влечёт за собой приток частных инвестиций.

По её словам, это, прежде всего, маршрут "Золотое кольцо", проект "Серебряное ожерелье", курорты Алтайского края и Крым. Она добавила, что в ближайшие полгода ожидается решение по вопросу применения электронных виз для иностранных туристов. Также отмечено, что в числе ключевых задач в сфере туризма – поддержка бизнеса в создании новых туристических продуктов для россиян и гостей страны.

В первый день выставки вручены дипломы победителям Национального рейтинга туристических брендов-2018. Первое место в номинации "Музей сказочного героя" присуждено Карельскому Деду Морозу Талви Укко, вотчина которого находится в поселке Чална.

Участие в выставках позволяет туроператорам обмениваться опытом, изучать актуальные тенденции, налаживать контакты и заключать договоры о сотрудничестве с российскими и международными операторами.