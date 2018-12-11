Таможенники будут проводить ветеринарный и фитосанитарный контроль в Вяртсиля

Правительство РФ определило три автомобильных пункта пропуска на госгранице РФ, на которых контроль ввозимой продукции животноводства и растениеводства будут проводить таможенники, а не сотрудники Россельхознадзора.

Это пункты Вяртсиля (Карелия), Шумилкино (Псковская область), Яраг-Казмаляр (Дагестан).

Между тем, в Россельхознадзоре, контролирующем ввоз продукции растениеводства и животноводства в РФ, считают, что подобная практика не может дать положительных результатов.

"На примере Китая, где полномочия по ветеринарии и фитосанитарии на границе исполняют таможенники, мы видим серьезные проблемы, которые выражаются, в том числе в заносе и распространении вируса африканской чумы свиней", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. - Такие "промахи" могут обернуться национальным коллапсом, а в случае с Китаем - серьезными рисками мировому свиноводству".

Ю.Мелано, которая по первому образованию является таможенником, заявила, что в Таможенной академии не преподают ни ветеринарную медицину, ни агрономию, ни биологию. "А эти предметы являются основой для обеспечения биологической безопасности страны", - отметила она.