Таможенники Карелии обнаружили около двух тысяч пачек контрафактных сигарет

В результате рейда в начале сентября из торгового оборота изъято почти две тысяч пачек контрафактных сигарет, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

В начале сентября во время проверки склада одной из торговых организаций Петрозаводска были обнаружены табачные изделия без обязательной маркировки и акцизных марок РФ – 1929 пачек.



Большая часть табачных изделий импортного производства (страны ЕЭС, Узбекистан, Украина). Странами изготовления остальных табачных изделий оказались Россия, Белоруссия и Казахстан.



Вся выявленная табачная продукция изъята.



Материалы направлены в Роспотребнадзор и налоговые органы.