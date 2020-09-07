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Таможенники Карелии обнаружили около двух тысяч пачек контрафактных сигарет

Новости. Криминал
14:53, 08 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Карельской таможни
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В результате рейда в начале сентября из торгового оборота изъято почти две тысяч пачек контрафактных сигарет, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

В начале сентября во время проверки склада одной из торговых организаций Петрозаводска были обнаружены табачные изделия без обязательной маркировки и акцизных марок РФ – 1929 пачек. 

Большая часть табачных изделий импортного производства (страны ЕЭС, Узбекистан, Украина). Странами изготовления остальных табачных изделий оказались Россия, Белоруссия и Казахстан.

Вся выявленная табачная продукция изъята. 

Материалы направлены в Роспотребнадзор и налоговые органы.

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