Таможенники в Финляндии запрещают вывозить из России любое количество бензина в канистрах

Автомобилисты, пересекающие границу России в сторону Финляндии, больше не могут вывозить канистры с бензином независимо от количества топлива.

Это следует из объявления на одном из финских таможенных пунктов, фотографию которого прислала читательница «Столицы на Онего».

В объявлении говорится, что санкции Евросоюза против России запрещают ввозить в Финляндию нефть, бензин и дизельное топливо.

«Запрет также распространяется на отдельную 10-литровую канистру, ввозимую частными лицами из России на своих автомобилях», — говорится в объявлении.

В Карельской таможне сообщили «Столице на Онего», что никаких официальных уведомлений от финской стороны ведомство не получало.

«Нам известно о таких фактах. Это началось с 15 июня. На финской стороне разворачивают машины, если обнаруживают в багажнике отдельные емкости с топливом. Это касается не только граждан России, но и финских автомобилистов», — пояснил пресс-секретарь Карельской таможни Николай Фомин.

По его словам, сотрудники пунктов пропуска с российской стороны устно предупреждают граждан о том, что на финской стороне они могут столкнуться с такой проблемой.