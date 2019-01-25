13:29, 25 Января 2019
Таможня оценила последствия новых ограничений на ввоз товаров на границе Карелии и Финляндии
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В январе сотрудники Карельской таможни зафиксировали только два нарушения после введения новых квот на ввоз товаров из-за границы.
Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила начальник службы организации таможенного контроля Карельской таможни Янина Малиновская.
С января 2019 года были ограничены квоты на ввоз товаров через пункты пропуска. Если раньше можно было ввезти товаров на 1,5 тысячи евро и до 50 кг на человека, то с 1 января квоты снизились – до 500 евро и 25 кг.
"Мы не наблюдаем всплеска нарушений. Выявлено всего два нарушения, связанные с превышением. В одном случае – количественных норм (более 25 кг), в другом – стоимостных", - сказала Малиновская.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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