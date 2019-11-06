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Новости. Общество
17:40, 06 Ноября 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС, © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин, © AP Photo/Sari Gustafsson

Таможня, три года использовавшая неверные курсы валют, готова вернуть гражданам 11,5 млн евро

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Возврат ошибочно изъятых денег клиентам начнется в ближайшее время.

Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неверные курсы валют при растаможивании товаров. Ошибочные суммы взымались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня этого года, сообщет финская служба новостей Yle.

Неверные курсы использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон. Правильным источником при конкертировании был Центробанк Европы.

Всего неправильные расчеты использовались в 960 тысяч случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.

Таможня намерена возвратить ошибочно взысканные деньги клиентам как можно скорее. Суммы меньше 10 евро Таможня не будет возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно оформить специальное заявление, которое можно найти на сайте Таможни Финляндии.

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