Танцевальная пара из Петрозаводска вошла в десятку лучших на международном турнире

Карельские танцоры достойно выступили на "Невском кубке" в Санкт-Петербурге, собравшем ведущих мастеров с мировыми именами и их многочисленных поклонников, сообщает Минспорта Карелии.

На международном турнире, который прошел в Санкт-Петербурге в седьмой раз, Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова остановились в шаге от финала и вновь вошли в десятку лучших пар. Карельские спортсмены стали полуфиналистами в международной категории Молодежь 2+1, до 21 года, европейская программа и полуфиналистами в категории WDSF Open Under 21 Latin, (латиноамериканская программа).

Дуэт Павел Карпов и Ксения Колосова – полуфиналисты в международной категории Молодежь WDSF open и четвертьфинала international open, европейская программа.

Всеволод Клименок и Анастасия Редькина заняли пятое место в категории Молодежь+Взрослые до А класса, европейская программа и стали финалистами соревнований.

Даниил Никитин и Милана Хайгонен – бронзовые призеры в европейской программе в категории Юниоры 2 до В класса, 3 место из 60 пар. В категории RS Юниоры 2+1 карельские спортсмены стали седьмыми из 53 пар.

Святослав Марков и Анна Фокина заняли первое место в С классе в категории Юниоры-2 латиноамериканская программа, третье место в С классе в категории RS Юниоры 2+1 Европейская программа.

Роман Остапчук и Ульяна Марина – пятые в категории Дети-2, Е класс.

Ранее спортсмен из Карелии взял "серебро" на Чемпионате России по капоэйра.