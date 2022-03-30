Танцевальная пара из Петрозаводска «зажгла» в Москве

Представители клуба «РИТМ» — победители и призеры Кубка Динамо 2022.

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», на завершившемся в Москве турнире по танцевальному спорту «Кубок Динамо 2022» достойно представила родную республику пара из Карелии.

Представляющие танцевальный клуб «РИТМ» Святослав Марков и Руслана Ильченко, несмотря на конкуренцию с 600 танцорами со всей России, завоевали две медали.

Результаты танцевальной пары из Петрозаводска:

Молодежь + взрослые LA, Открытый класс — 4 место

Молодежь + взрослые, до А класса — 3 место

Молодежь + взрослые, до В класса — 1 место

Ранее спортсмен из Карелии завоевал «серебро» на чемпионате России по гимнастике.