Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Тарзан поделился кадром, на котором артистка запечатлена без косметики на лице.

Наташа Королева уже 16 лет замужем за Сергеем Глушко. Тарзан считает супругу привлекательной, где бы она ни находилась: дома или на сцене. В последнее время певица публиковала только кадры, связанные с рабочими моментами — съемками клипов, записью композиций, концертами. Исполнительница фотографировалась с ярким макияжем на лице и делилась видеороликами, демонстрирующими работу стилистов и визажистов. Но Сергей показал внешность жены с другой стороны, разместив в Сети снимок, где пара отдыхает на природе в компании друга.

На фото Наташа позирует на камеру в летнем платье. Заметно, что певица не нанесла никакой косметики на лицо. Зато артистка дополнила образ необычными серьгами в виде экзотических птиц.

Снимок вызвал бурную реакцию поклонников артистки. Их смутило, что Наташа выглядит не так гламурно, как привыкли зрители. Поэтому на исполнительницу обрушилась волна критики. «Без грима некрасиво», — отмечали пользователи. Некоторые комментаторы вступили друг с другом в спор, решив, что Королева все же нанесла на лицо слой пудры. Но многие все же оценили поступок Тарзана. «Любит ее такой, какая есть. И правильно — шикарная женщина, прекрасная пара», — заключили подписчики, пишет "Стархит".