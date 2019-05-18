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Новости. Общество
21:30, 18 Мая 2019
фото: ИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

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Тарзан поделился кадром, на котором артистка запечатлена без косметики на лице.

Наташа Королева уже 16 лет замужем за Сергеем Глушко. Тарзан считает супругу привлекательной, где бы она ни находилась: дома или на сцене. В последнее время певица публиковала только кадры, связанные с рабочими моментами — съемками клипов, записью композиций, концертами. Исполнительница фотографировалась с ярким макияжем на лице и делилась видеороликами, демонстрирующими работу стилистов и визажистов. Но Сергей показал внешность жены с другой стороны, разместив в Сети снимок, где пара отдыхает на природе в компании друга.

На фото Наташа позирует на камеру в летнем платье. Заметно, что певица не нанесла никакой косметики на лицо. Зато артистка дополнила образ необычными серьгами в виде экзотических птиц.

Снимок вызвал бурную реакцию поклонников артистки. Их смутило, что Наташа выглядит не так гламурно, как привыкли зрители. Поэтому на исполнительницу обрушилась волна критики. «Без грима некрасиво», — отмечали пользователи. Некоторые комментаторы вступили друг с другом в спор, решив, что Королева все же нанесла на лицо слой пудры. Но многие все же оценили поступок Тарзана. «Любит ее такой, какая есть. И правильно — шикарная женщина, прекрасная пара», — заключили подписчики, пишет "Стархит".

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