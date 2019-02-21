Тарзан устроил стриптиз

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал пикантное видео.

Муж Наташи Королевой продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.

Танцор опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться и советует слабонервным и моралистам отойти от экранов, пишет издание "Дни.ру".

После, на радость поклонницам, он распахивает халат. Отметим, что под ним у Тарзана были только плавки.

"Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды и не могу не похвастаться", – гордо рассказывает Глушко.