Тарзан устроил стриптиз

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Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал пикантное видео.
Муж Наташи Королевой продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.
Танцор опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться и советует слабонервным и моралистам отойти от экранов, пишет издание "Дни.ру".
После, на радость поклонницам, он распахивает халат. Отметим, что под ним у Тарзана были только плавки.
"Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды и не могу не похвастаться", – гордо рассказывает Глушко.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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