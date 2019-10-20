Татьяна Буланова призналась, что открыта к новым отношениям

50-летняя певица заметила, что ее не стоит бояться.

Исполнительница призналась, что ей надоело слушать свои песни. Она сразу переключает волну радио, как только слышит свои хиты.

"Я и так слишком часто исполняю собственные композиции, чтобы еще в свободное от работы время их включать. Это какое-то извращение, мне кажется. Вообще, предпочитаю иностранную музыку. А из наших нравится солистка группы IOWA — подкупают ее стиль, голос", — заметила Татьяна.

Певица заявила, что она "не такая рафинированная фифа с личным водителем и охраной". Буланова утверждает, что ведет обычный образ жизни: "Я и посуду мою, и за укропом на рынок хожу. И в троллейбусах езжу, и в трамваях — так же, как все", пишет "Космополитен".

Поп-звезда призналась, что боится летать, поэтому в самолетах она всегда пьет шампанское. Блондинка следит за своим питанием и не ест после шести часов вечера.

Татьяна рассказала и о личной жизни. "Сегодня мое сердце свободно, но надеюсь, встречу достойного человека. Правда, даже не представляю где — по тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в троллейбусе? А почему нет? Я простая, добрая — не бойтесь, никого не пошлю. Подходите знакомиться!" — обратилась она к мужчинам в интервью StarHit.