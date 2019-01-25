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Новости. Общество
21:30, 25 Января 2019
фото: Sputnik / Асатур Есаянц

Татьяна Навка выложила в сеть интимные фото с пляжа

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Фигуристка, жена Пескова порадовала пользователей снимками из своего отдыха на Мальдивах.

Фигуристка выложила в Instagram фотографии себя в красном купальнике. На них улыбающаяся Татьяна бежит по побережью. Навка поблагодарила певицу Жасмин за эти солнечные фото, пишет Cosmopolitan.


Instagram

Жена Дмитрия Пескова написала пост, обратившись к женщинам. Татьяна высказала мнение, что слово "диета" для многих стало символом всего ужасного, однако для некоторых оно уже стиль жизни.


Instagram

"В последнее время диету стало модно заменять на ПП (правильное питание), что приводит к лучшим результатам с меньшим уроном для женской психики, – пояснила Навка. –Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям. Но как только я начинаю есть салаты и рыбу, мясо; как можно больше двигаюсьи увлечена каким-то интересным проектом (например, мои шоу или детьми и т. д.), то все встает на свои места".

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