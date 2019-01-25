Татьяна Навка выложила в сеть интимные фото с пляжа

Фигуристка, жена Пескова порадовала пользователей снимками из своего отдыха на Мальдивах.

Фигуристка выложила в Instagram фотографии себя в красном купальнике. На них улыбающаяся Татьяна бежит по побережью. Навка поблагодарила певицу Жасмин за эти солнечные фото, пишет Cosmopolitan.



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Жена Дмитрия Пескова написала пост, обратившись к женщинам. Татьяна высказала мнение, что слово "диета" для многих стало символом всего ужасного, однако для некоторых оно уже стиль жизни.



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"В последнее время диету стало модно заменять на ПП (правильное питание), что приводит к лучшим результатам с меньшим уроном для женской психики, – пояснила Навка. –Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям. Но как только я начинаю есть салаты и рыбу, мясо; как можно больше двигаюсьи увлечена каким-то интересным проектом (например, мои шоу или детьми и т. д.), то все встает на свои места".