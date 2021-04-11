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Театр кукол Карелии отправился в Москву за «Золотой маской»

Новости. Культура
16:10, 12 Апреля 2021
фото: © Министерство культуры Карелии
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Театр кукол Карелии покажет 13 апреля спектакль «О рыбаке и рыбке» в рамках Высшей национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» на сцене Московского театра кукол, сообщили в Минкультуры республики.

Спектакль карельского театра претендует сразу на четыре награды. На премию номинированы постановка «О рыбаке и рыбке» в категории «Куклы/спектакль», режиссер Яна Тумина в категории «Куклы/работа режиссера», художник-постановщик Кира Камалидинова и художник по костюмам Анис Кронидова в категории «Куклы/работа художника», а также исполнительница роли Старухи - заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская в категории «Куклы/работа актера».

Премьера спектакля «О рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина состоялась 24 ноября 2019 года. Режиссёрский жанр спектакля – «притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей». Хрестоматийная сказка преображается в постановку с глубоким философским подтекстом, ёмкий и краткий пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека – через Бога – к человеку, поскольку именно «человек есть мера всех вещей». От корыта к корыту спектакль движется как монодрама Старика, пытающегося преодолеть разрыв со Старухой. Море в этом спектакле является таким же полноценным героем спектакля, как и Старик со Старухой. Оно вступает с персонажами в диалог, оно дышит и волнуется, меняет цвет. В общении с морем раскрываются главные персонажи спектакля, лучом света в нём появляется золотая рыбка.

Несмотря на сложный сезон, появление спектакля стало событием российского масштаба. На Х Международном юбилейном фестивале «Петрушка Великий» спектакль «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Карелии получил три приза: Специальный приз жюри актерскому дуэту спектакля «О рыбаке и рыбке» – Олегу Романову и Марине Збуржинской. Кира Камалидинова – Лауреат фестиваля за лучшую сценографию в спектакле «О рыбаке и рыбке». Премия «Признание» – лучший спектакль «О рыбаке и рыбке» режиссёра Яны Туминой. В 2020 году спектакль «О рыбаке и рыбке» режиссёра Яны Туминой стал лауреатом Премии Правительства РФ за лучшую постановку по произведениям русской классики.

По итогам Республиканской театральной премии «Онежская маска – 2021» спектакль «О рыбаке и рыбке» был признан «Лучшим спектаклем», исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская получила премию за «Лучшую женскую роль», а исполнитель роли Старика Олег Романов стал обладателем Гран-При.

Подведение итогов Высшей национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 22 апреля.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-12 16:14:40
фукса с собой не взяли, ибо штаны мятые и башмаки нечищенные.
ромео
2021-04-12 16:28:44
театральный критик, его место на свалке истории
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