Театральная школа Карелии приглашает на учебу в Летнюю лабораторию

Летняя театральная лаборатория «Твой выход» объявляет набор всех желающих, всех любителей театрального искусства от 10 до 18 лет на шестидневный курс обучения.

Летняя театральная лаборатория «Твой выход» 2022 «Кружево сказок Карельского севера» будет работать с 19 по 24 августа. Этот курс будет посвящён театру теней, творчеству Тамары Юфа и карельским сказкам. Но это секрет

В результате ежедневных мастер-классов и занятий по актёрскому мастерству, сценической речи, сценической пластике, основам кукловождения мы покажем спектакль по Карельским народным сказкам.

Педагоги — известные профессиональные артисты и режиссёры республики из разных театров Петрозаводска.

— Режиссер школы — заслуженная артистка Карелии, председатель Союза Театральных Деятелей республики, художественный руководитель и главный режиссер Негосударственного авторского театра «Ad LIBERUM» Снежана Геннадьевна Савельева.

Максимальное количество участников — 30 человек.

Подробнее можно узнать здесь.