Театрам Карелии выделят более 9 млн рублей на спектакли

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в 2019 году республиканские театры получат финансирование из регионального бюджета на запуск новых постановок.

"Одной из проблем, с которой сталкивались все карельские театры в последние годы, было то, что им не выделялись средства на создание новых постановок, спектакли ставились на собственные средства учреждений или на выигранные гранты. В Год театра впервые за долгое время коллективы получили деньги на подготовку премьер, в региональном бюджете на это предусмотрено 9,1 млн рублей", – отметил Артур Парфенчиков у себя на странице "ВКонтакте".

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