Театру кукол Карелии купили ПАЗик

Автобус ПАЗ будет использоваться Театром кукол Карелии для выезда на гастроли в районы и за пределы республики.

Первая поездка уже запланирована на начало театрального сезона: 16 сентября труппа театра отправится в Мурманск на международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. В октябре и ноябре пройдут выездные спектакли в районах Карелии.

Автобус появился у театра благодаря федеральному проекту "Культура малой родины", в рамках которого работает программа "Театры – детям", сообщается в паблике "Республика Карелия".