Театру кукол Карелии купили ПАЗик

Новости по теме
Загрузка...
Автобус ПАЗ будет использоваться Театром кукол Карелии для выезда на гастроли в районы и за пределы республики.
Первая поездка уже запланирована на начало театрального сезона: 16 сентября труппа театра отправится в Мурманск на международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. В октябре и ноябре пройдут выездные спектакли в районах Карелии.
Автобус появился у театра благодаря федеральному проекту "Культура малой родины", в рамках которого работает программа "Театры – детям", сообщается в паблике "Республика Карелия".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
23.07.2019, 13:07
18.07.2019, 16:19
23.07.2019, 21:03
Аналитика
24.07.2019 13:18
Капитал
Слово "ипотека" у многих ассоциируется с финансовым рабством, необходимостью во многом себе отказывать. Но бремя ипотеки можно облегчить, если знать обо всех своих правах.
24.07.2019 10:51
23.07.2019 13:03
22.07.2019 15:48
22.07.2019 11:25
Чтиво
23.07.2019 13:07
Личное мнение
"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.
22.07.2019 12:58
18.07.2019 16:19
18.07.2019 11:34
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии