Театры Карелии подготовили для маленьких зрителей мюзикл и сказку на Новый год

В новогодние праздники Музыкальный театр и Театр кукол Карелии представят два премьерных спектакля.

Сегодня, 22 декабря, Музыкальный театр Карелии выпустил новый детский спектакль «Красная Шапочка и Серый Волк». Мюзикл популярного российского композитора Евгения Крылатова поставила заслуженная артистка Карелии Снежана Савельева, рассказали в «Большом» театре республики.

Маленькая девочка отправляется одна к бабушке, чтобы поздравить ее с днем рождения. По дороге она встречается с Серым Волком и беспечно рассказывает, где живет ее бабушка… Так начинается известная во всем мире сказка Шарля Перро. Но дальше в пьесе Натальи Кузьминых эта история приобретает неожиданный поворот: Волк оказывается вовсе не кровожадным, разбойник-людоед поет бабушке колыбельную, да и сама бабушка далеко не так простодушна. Новый спектакль Музыкального театра Карелии очень деликатно вносит современные штрихи в популярный сказочный сюжет, сохраняя дух старой сказки и не нарушая ее эстетики.

Художник-постановщик Татьяна Королева оформила сцену в стиле старинной французской книги. Книжные страницы оживают, и вместе с ними оживает сказочный лес: ромашки и грибы, светлячки и божьи коровки, бабочки и улитки, и даже речка — эти роли исполняют артисты хора и воспитанницы детской балетной студии Музыкального театра.

Мюзикл можно будет увидеть 23, 27, 28 декабря, а также 2 и 3 января.

В Театре кукол Карелии премьера состоится 23 декабря. Здесь покажут «Снежную сказку» от режиссера и автора сценария Людмилы Федоровой. Это новая версия того, откуда берётся снег. Художник Юлия Астапович назвала эту постановку «спектаклем о погоде», рассказали в Театре кукол.

После спектакля пройдет театрализованная программа «Кабы не было Зимы…». Театр приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей повеселиться и разгадать зимние тайны с наивным Снеговиком, добрым Дедом Морозом, нежной Снегурочкой, и самой Зимушкой-Зимой.