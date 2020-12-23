Техника обанкроченного ДРСУ в Карелии бесследно исчезла

Бывший директор обанкроченного госпредприятия "Сортавальское дорожное ремонтно-строительное управление" заподозрен в сокрытии информации о распродаже транспорта и другой техники.

Это следует из искового заявления конкурсного управляющего ДРСУ в Арбитражный суд Карелии. Истец добивался привлечения бывшего директора предприятия к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами.

По мнению конкурсного управляющего, бывший руководитель ДРСУ Мубариз Казымов должен нести ответственность за неплатежеспособность предприятия. Одна из предъявленных ему претензий заключается в утрате транспорта и техники ДРСУ.

"Установлен факт сокрытия бывшим руководителем должника Казымовым Мубаризом Казым Оглы достоверной информации о судьбе разыскиваемого имущества должника, а именно техники и транспортных средств общей стоимостью 763 939 рублей. По данным, предоставленным бывшим руководителем должника Казымовым Мубаризом Казым Оглы имущество передано для целей сохранности в личное пользование сотрудника должника, однако, согласно объяснений бывшего главного механика должника Широкова Анатолия Ивановича, разыскиваемые транспортные средства были разукомплектованы и проданы по частям еще в период его трудовой деятельности", - говорится в исковом заявлении, содержание которого приводится в решении Арбитражного суда.

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