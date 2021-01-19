Технология HydraFacial – инновационная косметологическая процедура

HydraFacial – это процедура, производимая на одноименном оборудовании по запатентованной инновационной технологии.

Аппарат для чистки лица используется для очищения, лечения и увлажнения кожи, а специальные сыворотки питают и увлажняют эпидермис. Такой подход обеспечивает всего за несколько сеансов полноценный результат, которого не удастся добиться посредством косметологических средств. Более продвинутые аппараты HydraFacial® могут также производить светодиодную светотерапию и оксигенотерапию.

Аппараты HydraFacial® производятся в США и обладают потрясающим качеством. Эффективность оборудования неоднократно подтверждается огромным списком премий и заслуженных наград в области косметологии. Благодаря данному аппарату удается добиться инновационного подхода к лечению кожи. К показаниям проведения косметологической процедуры относятся:



• недостаточная эластичность и упругость кожи, морщины;

• неравномерный цвет лица и текстура кожи;

• жирная и перегруженная кожа;

• расширенные поры;

• пигментные пятна.

Благодаря комплексному подходу технология HydraFacial® позволяет избавиться от проблем с эпидермисом, а также предотвратить их появление. Процедура может быть назначена единоразово или же курсом для достижения необходимого эффекта.

Преимущества процедуры HydraFacial®



Hydrafacial.ru

Во многих странах мира косметологи рекомендуют проводить именно терапию на оборудовании HydraFacial®, поскольку она улучшает внешний вид и поддерживает здоровье кожного покрова. К преимуществам терапии можно также отнести следующие особенности:



1. Комплексное воздействие на эпидермис.

2. Доказанная косметологами эффективность - кожа после процедуры сияет и становится чистой.

3. За один 30-минутный сеанс проводится очищение, пилинг и увлажнение кожи.

4. Возможность устранить камедоны открытого и закрытого типов.

5. При процедуре используются сыворотки из натуральных ингредиентов.

Ведущие косметологические салоны мира уже давно работают на уникальном и эффективном оборудовании HydraFacial®. Приобретая аппарат для использования в практике, специалисты отмечают, что устройство окупает себя через несколько месяцев эксплуатации. Инновационный подход, идеальное качество и эффективность оборудования делает его невероятно востребованным во всем мире как среди пользователей, так и среди косметологов.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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