Технологию распознавания эмоций должников разработали в Сбербанке

Сбер совместно с дочерним коллекторским агентством "АктивБизнесКонсалт" (АБК) запустил в call-центрах метод анализа голосов должников, чтобы создавать сценарии диалога с ними.
Об этом сообщил РБК гендиректор АБК Дмитрий Теплицкий. Технология оценивает интонации голоса и считывает эмоции должника во время разговора.
Теплицкий рассказал, что технологию внедрили в работу в конце 2020 г. Разработала технологию дочерняя компания АБК VS Robotics. В банке подтвердили использование технологии.
В АБК пояснили, что система распознавания эмоций в режиме реального времени записывает голос должника, анализирует его и передает информацию сотруднику call-центра. Технология распознает семь эмоций: радость, удивление, нейтральную реакцию, страх, уныние, раздражение, злость. Программа показывает спектр эмоций должника в процентном соотношении.
Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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