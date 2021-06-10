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Техосмотр личных автомобилей должен быть добровольным, считает МВД

Новости. Общество
08:58, 11 Июня 2021
фото: РИА Новости/Александр Кряжев

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, которые используются владельцами для личных целей.

Об этом сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Собеседник агентства отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.

Чем они мотивируют свою инициативу, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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