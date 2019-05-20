Tele2 и РАНХиГС определили победителей стипендиальной программы

Tele2 совместно c карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации назвала авторов лучших исследовательских работ, посвящённых проблематике цифровой экономики. Победители получили стипендии от 50 до 100 тысяч рублей.

На стипендию Tele2 претендовало 49 студентов карельского филиала РАНХиГС. Это стала самая масштабная стипендиальная программа в регионе. В финал прошли работы 13 конкурсантов. Молодые специалисты исследовали различные аспекты цифровой трансформации экономики страны: проблемы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в интернете, правовые основы регулирования криптовалют в России, роль цифрового маркетинга, перспективы удаленной работы и автоматизации управления персоналом.

20 мая в РАНХиГС состоялась публичная защита представленных на финал студенческих работ. В экспертную комиссию вошли преподаватели академии, представители компании Tele2, а также руководитель федерального информационного аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, который входит в число самых цитируемых экспертов в сфере телекоммуникаций.

"Приятно удивлен количеству заявок и качеству исследований. Студенты подошли к работе ответственно, глубоко проработали темы. Мы рады помогать таким инициативным и талантливым людям. Стипендиальная программа дает нам возможность познакомиться и пообщаться с молодым поколением, которое завтра будет развивать в том, числе и сферу телекоммуникаций. Думаю, студентам участие в конкурсе даст преимущество. Дело не только в денежном гранте. Погружение в проблематику цифровой экономики, уверен, поможет в дальнейшем реализовать профессиональные амбиции молодых специалистов, найти им свое место в стремительно меняющемся мире", – отметил директор карельского филиала Tele2 Максим Замахин.

По итогам защиты комиссия определила пятерых победителей стипендиальной программы Tele2. Екатерина Мартынова получила грант в размете 100 тысяч рублей. В программу она представила работу о роли интранета в формировании корпоративной культуры. Мария Мелентьева и Кристина Остальцова получили по 75 000. Мария изучала значение интеллектуальных транспортных систем, а Кристина – современную специфику управления клиентским опытом. Работы Вероники Филипченко и Ивана Подгорного отметили суммами по 50 000 рублей. Вероника исследовала аспекты правового регулирования интернета, а Иван – роль цифрового маркетинга в развитии компании.

"Цифровая экономика предъявляет новые требования не только к бизнесу и государству, но и к системе высшего образования. Нам необходимо держать руку на пульсе, понимать какие навыки и умения необходимы выпускникам в современных компаниях. Сотрудничество с бизнесом в учебном процессе сегодня – необходимость. В этом отношении мы довольны форматом сотрудничества с Tele2. Руководители оператора делятся актуальным опытом, предлагают актуальные темы для исследовательских работ. Стипендиальная программа, безусловно, эффективный инструмент вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу", – рассказал Роман Пивненко, директор карельского филиала РАНХиГС.

"Стипендиальная программа Tele2 – полезная инициатива. Студенты прорабатывают значимые для экономики страны темы, а также получают опыт публичной защиты. Для большинства участников программы – это первый подобный опыт. При работе в корпорациях, частных компаниях или в государственных структурах им пригодится умение аргументировано отстаивать результаты своей работы", – заявил Денис Кусков, руководитель федерального информационного аналитического агентства Telecom Daily.

Tele2 заключила соглашение с карельским филиалом РАНХиГС в 2018 году. Оно подразумевает совместные мероприятия, содействующие успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда. В прошлом году оператор провел лекции по теме цифровой трансформации экономики, в 2019 году – представители оператора выступали в качестве экспертов в полуфинале Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", проходившего на базе карельского филиала РАНХиГС, а также запустили стипендиальную программу.

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