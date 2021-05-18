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Tele2 и Российская академия народного хозяйства определили победителей в рамках третьей стипендиальной программы

Новости. Общество
13:40, 19 Мая 2021
фото: © Tele2
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно c карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации определил авторов лучшего инновационного решения для бизнеса и вуза.

Команда-победитель получила грант в размере 100 тысяч рублей.

Стипендиальная программа Tele2 и карельского филиала РАНХиГС проводится третий год подряд. В программе могли принять участие студенты очной формы обучения всех курсов академии. В итоге было сформировано 11 команд, из которых 5 вышли во второй этап конкурса. Студенты разработали проекты, посвящённые проблематике цифровизации различных сфер экономики и предложили варианты решения задач в рамках тем: «Мобильное приложение для тебя», «Мобильный оператор для студентов», «Вызовы для бизнеса в условиях пандемии», «Новые инструменты для продвижения бренда Tele2».

Публичная защита работ финалистов прошла 17 мая в рамках XXV межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Управление: история, наука, культура».  Студенты презентовали результаты своих исследований членам экспертной комиссии, в которую вошли преподаватели академии и сотрудники компании Tele2. В частности, от оператора в качестве экспертов выступали директор петрозаводского филиала Андрей Зыкин и руководитель службы по работе с региональными органами власти Вячеслав Гришин. Каждому номинанту выставляли баллы по заданным критериям.

По итогам защиты и обсуждения проектов экспертный совет определил победителя - команду студентов 1 курса направления «Эффективное государственное и муниципальное управление» в составе Шаров Григорий, Шибеко Юлия, Екимова Ксения, Леонтьева Алена.

Студенты в течение года работали над проектом «Цифровая экосистема для студента».

«Поздравляю победителей и участников конкурса от лица всего жюри! В условиях пандемической реальности тема работы каждой команды была непосредственно связана с цифровизацией различных областей бизнеса. В некоторых проектах мы видим потенциал и перспективу - у нас есть желание реализовывать и использовать идеи молодежи», - сказал директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

«Помимо проработанности исследования и реалистичности идеи оценивалось и качество выступления. Мы надеемся, что опыт участия в таких программах помогает студентам развиваться всесторонне и прокачать различные способности, чтобы ребята имели возможность в будущем продолжить свой профессиональный путь с достойного старта», – поделился руководитель службы по работе с региональными органами власти Tele2 Россия Вячеслав Гришин.

«На протяжении нескольких уже лет Карельский филиал РАНХиГС и петрозаводский филиал Tele2 совместно разрабатывают и реализуют образовательные проекты, нацеленные на современные тренды. Сегодня много говорится о практико-ориентированном обучении, его форматы могут быть разными. РАНХиГС приветствует формат конкурсов, для успешного участия в которых студент должен погрузиться в изучение дополнительного материала, изучить новые для себя специфические стороны деятельности партнерских организаций, пообщаться с современными профессионалами своего дела. В какой бы сфере деятельности не трудился затем наш выпускник, эти важные дополнительные знания и приобретенные в рамках конкурса компетенции, безусловно, очень позитивно отразятся на его профессиональном развитии», – рассказал директор карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко.

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