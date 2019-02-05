Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Карелии

Tele2 определила модели смартфонов, которые чаще всего выбирали в качестве новогодних подарков клиенты в Карелии.

Honor возглавил общий рейтинг устройств. При этом молодежь отдавала предпочтение последним моделям Apple, а старшее поколение – телефонам малоизвестных китайских брендов.

На основе технологии обезличенных "больших данных" Tele2 проанализировала популярность смартфонов, появившихся в сети оператора за период новогодних праздников 2019 года. В топ-10 в Карелии вошли: Honor 7А, Honor 8X, Honor 7A Pro, Xiaomi Redmi 6A, Honor 9 Lite, Honor 7C, Samsung Galaxy J4, Honor 8С, Samsung Galaxy J2 Prime, Apple iPhone 5S. Примечательно, что сразу 7 моделей китайских брендов оказались среди лидеров рейтинга. Отметим, что в прошлом году топ-10 возглавляли Apple и Samsung, Honor был представлен только моделью 6A, а Xiaomi – моделью Redmi 4X.

Среди новых смартфонов, которыми пользуются клиенты Tele2 в Карелии, 22% принадлежит Huawei и Honor, доля Samsung – 18%, Apple – 9%. Компания Xiaomi заняла долю в 8%. За счет высокой востребованности на российском рынке моделей среднего ценового сегмента китайские бренды активно расширяют свое присутствие. Суммарно на телефоны известных китайских вендоров – Xiaomi, Meizu, Lenovo, ZTE, Huawei и Honor – приходится 37%. Жители Карелии в основном выбирают телефоны в диапазоне от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

В регионах присутствия Tele2 в январе 2019 года обладателями новых смартфонов чаще являлись женщины. Их доля превысила 50%. Наиболее "женскими" моделями оказались Huawei P8 Lite, Apple iPhone 8 Plus, 6S и XS. В свою очередь мужчины отдавали предпочтение Xiaomi Mi Max3, Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8.

Средний возраст владельцев новых смартфонов среди клиентов Tele2 в России – 39 лет. Среди молодежной аудитории наиболее востребована модель – Apple iPhone X, а более возрастные клиенты чаще выбирают малоизвестные китайские бренды.

В 2018 году среди абонентов Tele2 в Карелии выросла доля LTE-смартфонов, достигнув 66% от общего числа смартфонов. В целом в Северо-Западном регионе этот показатель составил 72%.

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