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Tele2 объявила о планах по развитию сети на трассе «Кола» и в отделенных поселках Карелии

Новости. Общество
15:49, 14 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Оператор мобильной связи Tele2 увеличил покрытие федеральной трассы «Кола» в Карелии и планирует в ближайшие годы обеспечить устойчивую связь на протяжении автодороги.

Покрытие мобильным интернетом федеральных трасс — не только добрая воля, но и обязанность операторов мобильной связи, рассказал на пресс-конференции в Петрозаводске генеральный директор Tele2 Андрей Патока.

«В этом году, когда распределялись частоты среди операторов связи, их выдали с некоторым обременением. Одно из таких — это покрытие федеральных дорог. Теперь это не просто наша добрая воля, бизнес-план, а еще и наша обязанность. Наладить связь бывает не так просто. Мы очень рассчитываем на то, что реализация государственной программы покрытия федеральных дорог услугами сотовой связи позволит быстрее решать эти вопросы. В ближайшие годы это в любом случае будет сделано», — заверил Андрей Патока.

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин добавил, что уже сейчас идет активная работа по этому направлению и уже значительно увеличена зона покрытия сети на федеральной трассе «Кола», но работы продолжаются.

«В рамках нашей инвестиционной программы на текущий и следующий годы мы планируем установить несколько базовых станций на трассе „Кола“. Я вижу, что в результате работы, которую мы ведем, уже значительно сократилось количество „белых пятен“. Это произошло как за счет строительства базовых станций, так и благодаря применению диапазонов низкой частоты, которые позволяют нам расширять радиус действия базовых станций. Динамика неплохая, и это одна из главных задач, которая стоит перед нами», — сказал Сергей Тимошин.

Так же на мероприятие обсудили и развитие сети в регионе, особенно в отдаленных частях области.

«Лето карельские коллеги провели очень продуктивно. Объем строительства — пять населенных пунктов в том числе с населением до 1 тыс. человек, дачные поселки вокруг Петрозаводска. В рамках развития программы по ликвидации „цифрового неравенства“ в Карелии, Tele2 первой из мобильных операторов обеспечила услугами связи небольшой населенный пункт — Реболы. Благодаря проекту жителям села будут доступны качественная голосовая связь и высокоскоростной 4G-интернет. Программу будем развивать и дальше», — добавил Сергей Тимошин.

По его словам, общий объем инвестиций в развитие услуг связи на территории Карелии в 2021 году в рамках соглашения с правительством составит около 150 млн рублей.

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Комментарии

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Нестор
2021-09-14 16:31:32
С одной стороны частоты им выдавали с обременением на стройку, а сейчас началось:
."Мы очень рассчитываем на то, что реализация государственной программы покрытия федеральных дорог услугами сотовой связи позволит быстрее решать эти вопросы. В ближайшие годы это в любом случае будет сделано», — заверил Андрей Патока.
Это получается что они рассчитывают на гос деньги для реализации того что должны сделать по лицензии. Блин, это как так? Это значит не за счёт прибыли, а за счёт налогоплательщиков
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