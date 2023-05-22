Tele2 поддержала научный форум Петрозаводска

Tele2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером конференции «Управление: история, наука, культура», организованной Карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Участников встречи обеспечили высокоскоростным интернетом, а также угостили бесплатным кофе.

Ежегодная научно-практическая межвузовская студенческая конференция «Управление: история, наука, культура» собрала студентов и преподавателей высших и средне специальных учебных заведений Карелии, а также учеников старших классов. Каждый год участники мероприятия разбирают актуальные вопросы государственного и муниципального управления, права, истории, межкультурной коммуникации.

Tele2 выступила партнером конференции. На площадке оператора в стенах РАНХиГС участники встречи могли протестировать высокоскоростной мобильный интернет. Кроме того, специалисты компании консультировали всех желающих по вопросам мобильной и фиксированной связи. С прошлого года жители республики могут подключить к привычному мобильному тарифу домашний интернет и цифровое телевидение.

Маргарита Сазанова, руководитель службы по развитию массового рынка петрозаводского филиала Tele2:

«Tele2 регулярно участвует в мероприятиях, организованных карельским филиалом РАНХиГС. Наша команда проводит конкурсы на лучше инновационные работы среди студентов, эксперты компании выступают с лекциями. Поэтому мы с радостью поддерживали и научную конференцию. В компании прекрасно понимают, что молодые ученые, студенты и школьники – это будущее нашего общества. К тому же среди них много пользователей наших сервисов. Мы стремимся делать жизнь клиентов лучше, предоставляя качественные цифровые услуги в различных сферах жизни».

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