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Новости. Экономика
13:51, 24 Января 2019

Tele2 предлагает лучшую цену

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Петрозаводск – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, стремится предлагать выгодные по соотношению цены и наполнения тарифы. В их поддержку Tele2 запускает новую рекламную кампанию.

Действуя по "другим правилам", Tele2 всегда стремится предлагать своим абонентам лучшее соотношение цены и наполнения услуг. В поддержку тарифных планов Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Команда Tele2 предстает в роли спецагентов, которые завершают важную миссию. Mr Gadget, Светлая Голова и Трюкач эффектно прибывают в штаб-квартиру Tele2 – на упряжке хаски, спортивном байке и даже на парашюте. Спецагенты сообщают боссу, что успешно справились с заданием. Харизматичный лидер благодарит команду за работу, но уточняет, что миссии не суждено завершиться. Босс сообщает агентам: "Останавливаться на достигнутом не наша черта, гарантировать лучшие цены и дальше будет Tele2". Новое видео доступно в YouTube по ссылке.

В Карелии Tele2 продвигает тариф "Мой онлайн". Всего за 300 рублей в месяц пользователи тарифа получают 15 Гб интернет-трафика и 350 минут. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. Тариф действует по поездках по стране, как дома, и не требует дополнительных оплат.

Абоненты тарифа также получают безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, клиенты Tele2 пользуются уникальными сервисами, разработанными по "другим правилам". Так, абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они также могут делиться гигабайтами с другими клиентами и пользоваться WhatsApp и сервисами "Яндекс Карты", "Яндекс Транспорт" и "Яндекс Навигатор" при нулевом и отрицательном балансе.

Подробнее о тарифе "Мой онлайн" по ссылке.

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