890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
МВД предложило ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права
30.11.2020 21:05
Ученые поймали "лох-несское чудовище" 1
30.11.2020 19:40
Автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском (ВИДЕО) 3
Сегодня 14:17
Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года 1
30.11.2020 18:00
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
Мужчины приезжают за душевным равновесием в два города Карелии 2
Сегодня 12:05

Tele2 запускает виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова

Новости. Общество
16:25, 01 Декабря 2020
фото: © Tele2
Загрузка...

Tele2 в партнерстве с "ТВЕ-телеком" объявляют о техническом запуске виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова – лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе.

MVNO-проект Хабиба носит название Eagle Mobile – по аналогии с его спортивным прозвищем Орел.

Оператор связи Eagle Mobile начал оказывать услуги 1 декабря на сети Tele2. Новый бренд опирается на ценности всемирно известного спортсмена: силу и готовность принять вызов, честность, уважение к близким, помощь тем, кто в ней нуждается. Эти принципы реализованы не только в концепции оператора связи, но и в тарифной линейке и продуктовых "фишках".

Например, абоненты Eagle Mobile смогут объединиться в группу "Мои люди" и получить скидку на услуги связи. Максимальная скидка составит 25% для группы из 5 человек и более. Eagle Mobile следует принципам честности и открытости и не навязывает ненужных услуг, а все клиенты оператора становятся частью благотворительной программы. Часть своих доходов Eagle Mobile будет направлять в благотворительный фонд, который помогает детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

MVNO-проект в партнерстве с Хабибом Нурмагомедовым – первый в стране виртуальный оператор для спортсмена с мировой известностью и широкой аудиторией. Оператор связи Eagle Mobile объединит в сообщество поклонников одного из самых титулованных российских спортсменов, который провел 29 поединков и не проиграл ни одного боя. UFC поставила Хабиба на первое место в общем рейтинге бойцов всех весовых категорий – впервые лидирующую позицию занял российский спортсмен.

Для Tele2 запуск виртуального оператора Eagle Mobile стал важным бизнес-проектом, который подтверждает, что создать MVNO могут не только банки или сетевые ретейлеры, но и известные персоны с лояльной аудиторией. Темпы роста абонентской базы MVNO-партнеров Tele2 доказывают, что виртуальные операторы активно завоевывают свою аудиторию: за 9 месяцев этого года число абонентов выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этапе запуска подключиться к Eagle Mobile можно в Москве и Московской области, позже планируется выход в другие регионы России. Оператор запустился на инфраструктуре Tele2 под собственным брендом, интеграция реализована по модели light MVNO. Компания "ТВЕ-телеком" взяла на себя все работы по организации запуска проекта под ключ, начиная с разработки маркетинговой стратегии компании, ее позиционирования на рынке, заканчивая созданием юридического лица будущего оператора связи и другими задачами.

"Tele2 задает тон на российском телеком-рынке уже несколько лет. С 2017 года мы запускаем уникальные продуты и услуги для наших абонентов, благодаря чему стали трендсеттером индустрии. На рынке MVNO мы тоже создаем тренды. Совместный кейс со спортсменом с мировой известностью – Хабибом Нурмагомедовым – лучшее тому подтверждение. Сегодня мы не просто запускаем еще одного оператора связи, но привносим в этот бизнес принципы человека, вокруг которого строится компания. Мы уверены, что идеалы Хабиба Нурмагомедова, которые нашли отражение в концепции Eagle Mobile, разделяют его поклонники. Это станет основой успеха проекта и драйвером роста всего рынка виртуальных операторов", – сказал директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

"Многие спрашивали, чем я займусь после UFC. Eagle Mobile – это один из интереснейших проектов с моим непосредственным участием. Мы с партнерами ответственно подошли к задаче и подготовили очень сильный и перспективный продукт. Мы смогли построить оператора по моим жизненным принципам и приоритетам. Я верю, что Eagle Mobile станет популярным не только среди моих поклонников, но и у всех людей со схожими принципами по жизни. Уверен, что каждый сможет оценить то, что сделано", – поделился чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

"Мы очень рады сотрудничать с Хабибом – лучшим бойцом мира и прекрасным человеком. Данный проект является ярким примером будущего рынка MVNO в России, где будет существовать множество различных операторов связи, каждый из которых будет сфокусирован на своей целевой аудитории, предлагать лучшие продукты, лучший сервис и клиентский опыт для своих абонентов. Мы всегда готовы помочь с реализацией нового MVNO в России и будем рады поддержать реализацию новых проектов", – рассказал генеральный директор "ТВЕ-телеком" Андрей Симонов.

"Наша компания ощущает весь уровень ответственности и сложность задач, которые нам предстоит решать. Eagle Mobile – это сильный оператор с традициями и ценностями. Семья, родные, близкие, помощь другим, а также честность, порядочность и следование своим принципам – все это поможет нам быть ближе к нашим абонентам. Мы стремимся предлагать выгодные тарифы и самые востребованные услуги", – объяснил исполнительный директор оператора Eagle Mobile Михаил Лехтман.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
агрекалчнутый
2020-12-01 16:50:16
У нас тут своих хабибов в избытке под следствием.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»