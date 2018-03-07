Телефонные мошенники продолжают разводить жителей Карелии

Петрозаводчанка лишилась более ста тысяч рублей.

Заявление о мошеннических действиях поступило в полицию от 57-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина разместила в Интернете объявление о том, что сдается квартира. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет снять жилье. Звонивший пообещал внести предоплату за два месяца вперед и спросил реквизиты банковской карты. Женщина, не усомнившись в словах неизвестного человека, сообщила информацию по карте, а затем назвала те пароли, которые пришли ей в смс-сообщении.

Некоторое время спустя потерпевшая обнаружила, что со счета ее карты пропали 106 000 рублей, и сообщила в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Полиция призывает граждан с особой осторожностью относиться к звонкам, которые поступают в ответ на размещенное объявление.