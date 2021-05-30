Телефонный мошенник выманил у 79-летней бабушки в Карелии все деньги, которые она накопила

Жительница Лахденпохьи поверила телефонному мошеннику под личиной "работника банка" и потеряла все сбережения, сообщили в МВД Карелии.

На юге Карелии был зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества. 28 мая в полицию Лахденпохского района обратилась 79-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили якобы из банка. Мужчина, сообщив, что он работник отдела безопасности, уведомил о подозрительных транзакциях с её карты. Специалист объяснил, что женщине угрожают аферисты, и предложил обезопасить имеющиеся у нее деньги путём их перевода на другой «специальный счёт».

Горожанка рассказала, что все сбережения — а это 350 тысяч рублей — она хранит на сберегательной книжке. Узнав об этом, «сотрудник банка» убедил пенсионерку обналичить все накопления. При этом он настоятельно просил никому не рассказывать о том, что она собирается сделать. Мол, злоумышленники могут обо всём догадаться, и тогда операция по их поимке сорвётся. Затем он продиктовал несколько счетов, на которые нужно было распределить указанную сумму.

Жительница Лахденпохьи беспрекословно выполнила все рекомендации. То, что попалась на уловку мошенников, она поняла лишь тогда, когда рассказала о случившемся сыну.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает — сотрудники банков не сообщают по телефону о подозрительных транзакциях и не просят клиентов перевести деньги на некие «безопасные счета». Граждан призывают быть бдительными при получении звонков от неизвестных, которые представляются «специалистами» финансовых учреждений, сообщают вышеуказанную информацию и обманным путём похищают чужие сбережения.