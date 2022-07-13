Тело еще одного погибшего рыбака нашли в озере на западе Карелии (ФОТО)

Поисковики подняли тело погибшего и нашли принадлежавшую ему лодку на одном из озер Суоярвского района.

Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.

Как стало известно, в Суоярвском районе в результате опрокидывания лодки погиб 67-летний мужчина. В поиске тела погибшего на озере Кариярви в Лоймольском сельском поселении потребовалась помощь водолазов по заявке М. С. На помощь пришла водолазная группа «ДоброволецЪ», участники которой прибыли в Карелию из Ивановской и Ленинградской областей.

Несмотря на сложные погодные условия — сильный ветер и дождь — в течение двух дней водолазы обследовали акваторию и дно озера. Они обнаружили и подняли со дна тело погибшего, а также нашли перевернувшуюся лодку.

Напомним, за последнее время на водоемах республики погибли уже несколько рыбаков. Спасатели и поисковики объяснили это пренебрежением правилами безопасности.