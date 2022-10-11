Тело голого мужчины с ножевыми ранами под подбородком обнаружили на ж/д путях у границы Карелии

В Ленобласти у железной дороги нашли обнаженное израненное тело.

Труп мужчины найден у железнодорожных путей в Лодейном Поле. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 ноября.

Тело обнаружили случайно накануне в полдень. Покойный был раздет, под подбородком виднелись несколько колотых ран.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность погибшего. Им оказался 50-летний мужчина по имени Виктор.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Дело пока не возбуждено.