Темная трасса в Карелии будет освещена в этом году

В Карелии будет организовано освещение на трассе Вологда-Медвежьегорск – "Кола".

Устройство освещения на автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск - автодорога Р-21 "Кола" в Карелии оценено в 82,8 млн рублей, сообщает агентство строительных новостей "АСНинфо".

Такова стартовая стоимость аукциона. Заявки принимаются до второго апреля, торги состоятся шестого апреля этого года. Заказчик - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск ФДА". Работы начнутся первого мая и завершатся 15 октября текущего года.

Как следует из документации, свет появится на участке магистрали с 405 по 498 км в поселках Гакугса, Нигижма, городе Пудож, деревнях Авдеево, Октябрьская и Песчаное.

Сообщается также, что сети будут подвешены по металлическим силовым опорам на железобетонных фундаментах. Источники - консольные светильники с натриевыми лампами на опорах с кронштейнами. Высота подвеса светильника – 11 м. Расстановка опор – односторонняя, средний шаг – 28-30 м. Проект выполнен в петрозаводском ООО "Геолайн".