Темнота привела жителей района Карелии к главе администрации

В Сегежском районе местные жители в соцсети пожаловались на отсутствие уличного освещения.

В паблике «Сегежа online…» местные жители пожаловались на плохое уличное освещение и попросили главу администрации Сегежского района Марину Гусеву обратить внимание на проблему.

«Улица Карельская, нет уличного освещения — от слова совсем! Госпожа Гусева М. А., спуститесь на землю. Только не надо валить на подрядчиков. Договоры заключает администрация. С вас и спрос!» — написали авторы сообщения в соцсети.

К сообщению прикреплено фото улицы Карельской в Сегеже, на которой «нет уличного освещения — от слова совсем».