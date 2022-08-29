Темнота привела жителей района Карелии к главе администрации

В Сегежском районе местные жители в соцсети пожаловались на отсутствие уличного освещения.
В паблике «Сегежа online…» местные жители пожаловались на плохое уличное освещение и попросили главу администрации Сегежского района Марину Гусеву обратить внимание на проблему.
«Улица Карельская, нет уличного освещения — от слова совсем! Госпожа Гусева М. А., спуститесь на землю. Только не надо валить на подрядчиков. Договоры заключает администрация. С вас и спрос!» — написали авторы сообщения в соцсети.
К сообщению прикреплено фото улицы Карельской в Сегеже, на которой «нет уличного освещения — от слова совсем».
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