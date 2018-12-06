Температура в Карелии 7 декабря может опуститься до -10 градусов

О погоде на 7 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 декабря будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный умеренный, днем южный слабый.

Ночью температура опустится до -4 градусов, днем поднимется до -1.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный умеренный, днем южный слабый.

Температура ночью составит -1, -6 градусов, местами до -10, днем потеплеет до 0.