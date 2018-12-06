Температура в Карелии 7 декабря может опуститься до -10 градусов

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О погоде на 7 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 декабря будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный умеренный, днем южный слабый.
Ночью температура опустится до -4 градусов, днем поднимется до -1.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный умеренный, днем южный слабый.
Температура ночью составит -1, -6 градусов, местами до -10, днем потеплеет до 0.
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