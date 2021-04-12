Температурный рекорд установлен в Петрозаводске

В минувший понедельник метеорологические летописи были переписаны в Карелии, Ленинградской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областях.

Обширный антициклон, усиливающий свои позиции над Уралом и Поволжьем, а также южные потоки в атмосфере, несущие на территорию Европейской России хорошо прогретые воздушные массы, накануне дали старт череде рекордов тепла. Об этом сообщает Центр Фобос.

В понедельник, 12 апреля, самый высокий рекорд, был установлен в Урюпинске, Волгоградской области, там воздух прогрелся до +25,9°, что на 2,3° превысило достижение 1959 года. Также среди рекордсменов оказался Петрозаводск, где было +17°. Температурный рекорд установлен и в Курске, Воронеже, Тамбове и других городах.

"Сегодня ситуация в атмосфере над центральной и восточной частью Европейской России вновь будет способствовать хорошему прогреву, и температурный фон окажется на 8-13° выше климатической нормы, что станет причиной новых рекордов тепла. Например, в Москве сегодня падёт достижение 2008 года, составляющее 20,4°, а в Воронеже обновится более давний рекорд 1983 года, тогда воздух в столице Черноземья прогрелся до +23,4°", - говорится в сообщении Центра Фобос.

Ранее сообщалось, что в Россию придет похолодание.