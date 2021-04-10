На следующей неделе в Россию придет похолодание

Вторая половина следующей недели в европейской части России будет прохладнее, чем первая.

Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие пять дней россиян ждет потепление, и к четвергу температура в центре Европейской России будет на восемь градусов выше нормы. Но в тот же день станет прохладнее.

"Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", – пояснил синоптик.

При этом в Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается жаркая погода до 25 выше нуля градусов, а на юге Европейской России – от 16 до 20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Карелию придет кратковременное потепление.