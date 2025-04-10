В конце апреля в Карелии похолодает до -11°С

В Гидрометцентре вспомнили об обряде вызова дождя в давние времена.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на конец апреля — ближайшие выходные и начало следующей недели.

В эти дни, по прогнозам синоптиков, в республике сохранится холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы. Самой же холодной окажется ночь с 26 на 27 апреля, когда на юге минимальная температура опустится до -1, -6°С, а на севере до -11°С. Днем потеплеет до +2, +7°С.

Осадки также не оставят Карелии. Небольшой снег ожидается в субботу, 26 апреля, в воскресенье будет в основном сухо, а пик осадков ожидается на вторник, 29 апреля, когда в разных районах республики пройдут дожди, дожди со снегом и снег.

В Гидрометцентре напомнили, что 29 апреля отмечали Радоницу — древний праздник с дохристианскими корнями, когда считалось, что обильные осадки сулят богатый урожай. Одним из ритуалов в этот день был обряд окликания, или вызова дождя. Но в нынешнем году в Карелии такой обряд, похоже, не понадобится.