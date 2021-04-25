Темпы роста качества жизни вывели Карелию на первое место в России

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило обновленный рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения.

Об этом сообщает РБК, по заказу которого готовится рейтинг.

Исследование проводилось не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни населения. В числе таких критериев учитывался розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическая зона и другие индикаторы.

Наибольший подъем в индексе продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом.

По каким критериям республика выбилась в лидеры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».