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Темпы роста качества жизни вывели Карелию на первое место в России

Новости. Общество
09:37, 26 Апреля 2021
фото: pixabay
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Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило обновленный рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения.

Об этом сообщает РБК, по заказу которого готовится рейтинг.

Исследование проводилось не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни населения. В числе таких критериев учитывался розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическая зона и другие индикаторы.

Наибольший подъем в индексе продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом.

По каким критериям  республика выбилась в лидеры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Горожанин
2021-04-26 10:18:14
Самое смешное - ведь не врут! Просто цены выросли, народ вынужден больше платить - вот вам и рост товарооборота! И жилья в денежном выражении больше стали покупать, ибо квартиры подорожали.
User
2021-04-26 10:11:49
А реально, кроме рейтинга и смертности, чего-нибудь выросло?
кир
2021-04-26 10:18:46
User, у тебя вырос уровень жизни. Правда, не с зарплаты сторожа, - сказал кот. :)
nae
2021-04-26 10:16:12
User, уровень патриотизма ))
театральный критик
2021-04-26 10:11:37
Высоким качеством своей жизни полностью удовлетворен. Бездельники привычно ноют с утра :)
Leopol'd
2021-04-26 10:06:02
Не в первый раз руководство страны доказало, что главное - правильный подсчет!
Славик
2021-04-26 10:02:38
Ржачка полная!
"Так можно и стенку в магазине приподнять"?!?
Саныч
2021-04-26 09:53:07
Это гип-гип-уря прям.
nae
2021-04-26 09:42:11
И как это у них так ловко получается?
Гость
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