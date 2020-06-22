Восстановление торговли в Карелии опережает показатели большинства регионов

Торговля в Карелии еще не достигла показателей, которые были до введения карантинных мер, но восстанавливается быстрее, чем в большинстве регионов России.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Количество работающих торговых точек малого и среднего бизнеса в Карелии составило 87% от уровня начала марта. По этому показателю Карелия заняла 4 место в России. Ранее Карелиястат представил результаты исследования, согласно которому большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии не заметило ухудшения ситуации в отрасли, несмотря на карантинные запреты. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".