Восстановление торговли в Карелии опережает показатели большинства регионов

Торговля в Карелии еще не достигла показателей, которые были до введения карантинных мер, но восстанавливается быстрее, чем в большинстве регионов России.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.
Количество работающих торговых точек малого и среднего бизнеса в Карелии составило 87% от уровня начала марта.
По этому показателю Карелия заняла 4 место в России.
Ранее Карелиястат представил результаты исследования, согласно которому большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии не заметило ухудшения ситуации в отрасли, несмотря на карантинные запреты.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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