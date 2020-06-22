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Восстановление торговли в Карелии опережает показатели большинства регионов

Новости. Экономика
09:17, 23 Июня 2020
фото: pixabay
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Торговля в Карелии еще не достигла показателей, которые были до введения карантинных мер, но восстанавливается быстрее, чем в большинстве регионов России.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Количество работающих торговых точек малого и среднего бизнеса в Карелии составило 87% от уровня начала марта.

По этому показателю Карелия заняла 4 место в России.

Ранее Карелиястат представил результаты исследования, согласно которому большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии не заметило ухудшения ситуации в отрасли, несмотря на карантинные запреты.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-06-23 09:45:25
А торговец штанами ныл тут и деньги у государства клянчил.
Гость
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