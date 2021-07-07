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Теннисист из Карелии стал призером Кубка России среди спортсменов-инвалидов

Новости. Спорт
18:00, 08 Июля 2021
фото: © Минспорта Карелии

Иван Шмуйло стал призёром Кубка России по настольному теннису среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, рассказали в Минспорта Карелии.

Почти два года мастер спорта России Иван Шмуйло не мог тренироваться в полную силу из-за сложностей со здоровьем, однако желание вернуться в спорт победило. Иван выступил и завоевал бронзовую медаль на завершившемся в Саратове Кубке России среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В новом учебном году Иван станет тренером отделения адаптивных видов спорта Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

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