Теннисист из Карелии стал призером Кубка России среди спортсменов-инвалидов

Иван Шмуйло стал призёром Кубка России по настольному теннису среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, рассказали в Минспорта Карелии.

Почти два года мастер спорта России Иван Шмуйло не мог тренироваться в полную силу из-за сложностей со здоровьем, однако желание вернуться в спорт победило. Иван выступил и завоевал бронзовую медаль на завершившемся в Саратове Кубке России среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В новом учебном году Иван станет тренером отделения адаптивных видов спорта Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.