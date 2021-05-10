Летняя погода порадует жителей Петрозаводска 12 мая

О погоде на среду, 12 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 мая ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть южный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии возможна небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11°С, днем может подняться до +18, +23°С, местами у водоемов будет прохладнее — от +9 до +14°С.