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Летняя погода порадует жителей Петрозаводска 12 мая

Новости. Погода
17:00, 11 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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О погоде на среду, 12 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 мая ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть южный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии возможна небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11°С, днем может подняться до +18, +23°С, местами у водоемов будет прохладнее — от +9 до +14°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-11 17:44:37
Радует погода. Сегодня бабок в магазине практически не было. Полагаю, что за неделю всех по дачам развезут. Кто останется ?
Гость
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