Теплая осень продолжит радовать жителей Карелии 12 октября

О погоде на понедельник, 12 октября, рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 12 октября будет облачно. Пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +10,+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.
Ночью похолодает до +4, +9°С, днем воздух прогреется до +8, +13°С.
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