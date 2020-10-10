Теплая осень продолжит радовать жителей Карелии 12 октября

фото: Столица на Онего

О погоде на понедельник, 12 октября, рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 октября будет облачно. Пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +10,+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +4, +9°С, днем воздух прогреется до +8, +13°С.