Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом 3
Сегодня 10:02
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека 7
Сегодня 08:56
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО) 26
Сегодня 12:04
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех 10
10.10.2020 18:50
Школьнице пришлось учиться онлайн на кладбище из-за плохого интернета 1
10.10.2020 19:40

Теплая осень продолжит радовать жителей Карелии 12 октября

Новости. Погода
17:00, 11 Октября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на понедельник, 12 октября, рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 октября будет облачно. Пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +10,+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +4, +9°С, днем воздух прогреется до +8, +13°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

Аналитика

09.10.2020 15:30
Обществоведение
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 4
Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»