Тепловоз и два вагона сошли с рельсов в Карелии (ФОТО)

Карельская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода подвижного состава на станции Томицы.

Как сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре, по предварительным данным, 26 апреля 2022 года в 17:53 произошел сход тепловоза и двух грузовых вагонов без опрокидывания на пути необщего пользования ООО «ОнежПромТранс» на станции Томицы.

Пострадавших и потери груза нет. Происшествие на движение поездов не повлияло.





Карельская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.